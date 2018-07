Exportação de milho do Brasil empatará com Argentina; afeta EUA--USDA As exportações de milho do Brasil na temporada 2012/13 foram estimadas nesta sexta-feira em 19 milhões de toneladas pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), um número acima do apontado no levantamento do mês passado, com o órgão do governo norte-americano surpreendendo o mercado com uma previsão de safra maior.