Exportação de minério de ferro do Brasil em março soma 22,57 mi t A exportação de minério de ferro do Brasil em março somou 22,57 milhões de toneladas, ante 20,67 milhões em fevereiro e contra 27,53 milhões em março de 2012, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgados nesta segunda-feira.