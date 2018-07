Exportação de minério do Brasil volta a nível pré-crise

O Brasil exportou 140,8 milhões de toneladas de minério de ferro no primeiro semestre, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) compilados pela Reuters, contra 117,1 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado e ante 140,6 milhões de toneladas nos primeiros seis meses de 2008.

A Secex divulgou dados fechados de junho nesta quinta-feira.

As exportações de soja em grão no semestre estão abaixo das registradas no mesmo período do ano passado, quando tiveram um recorde histórico semestral, apesar de uma safra recorde neste ano no Brasil. Analistas dizem que as exportações em 2010 serão mais distribuídas ao longo dos meses.

Os embarques de café verde também estão inferiores. Já as vendas externas de carne bovina in natura e de açúcar bruto tiveram aumento na comparação com o primeiro semestre de 2009. As exportações de carne de frango ficaram estáveis na mesma comparação.

Veja abaixo mais detalhes e comparação com os volumes de 2009 e 2008.

---------------------------------- ----------------------------------- 1o sem.2010... 1o sem./2009...1o sem./2008 Minério de ferro (em mi t).................. 140,8...........117,1.......... 140,6 Soja em grão (em mi t)........................18,4........... 19,2.......... 13,7 Café verde (em mi sacas de 60 kg)...12,8........... 13,32......... 11,12 Açúcar bruto (em mi t)........................7,85........... 7,46.......... 4,96 Carne bovina in natura (em mil t)......486,7........... 454,8......... 522,3 Carne de frango in natura (em mi t) ....1,63............ 1,63.......... 1,64

Fonte: Secex Elaboração: Reuters

(Reportagem de Roberto Samora, Edição de Marcelo Teixeira)