Exportação de minério em dezembro é a maior de 2011

Os embarques se aproximaram de um recorde histórico de pouco mais de 35 milhões de toneladas, registrado em maio de 2008.

As vendas externas de minério de ferro cresceram 7 por cento em dezembro em relação a novembro, de acordo com dados da Secex, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ainda tiveram alta de 5,5 por cento ante o mesmo mês de 2010.

A receita com exportações de minério praticamente se manteve entre novembro e dezembro, atingindo no último mês de 2011 um total de cerca de 3,67 bilhões de dólares.

O preço médio do minério de ferro exportado pelo país em dezembro caiu para 108 dólares por tonelada, ante 115,6 dólares em novembro e contra 110 dólares em dezembro de 2010.

A balança comercial brasileira fechou 2011 com saldo positivo acumulado em 29,790 bilhões de dólares, sendo que somente em dezembro, o superávit ficou em 3,817 bilhões de dólares, informou nesta segunda-feira o ministério.