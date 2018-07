Exportação de petróleo do Iraque deve cair pelo 3o mês--fontes

A queda é revés nas expectativas de que a oferta iraquiana compense uma produção mais fraca do Irã, que sofre com sanções ocidentais.

Exportações da região sul do Iraque nos primeiros 18 dias de julho foram, em média, de 2,07 milhões de bpd, menos que no mês anterior, de acordo com dados de envios marítimos, enquanto os embarques de petróleo da região norte de Kirkuk também caíram, disseram um agente de transporte e uma autoridade iraquiana.

"Nós não temos disponibilidade suficiente para a exportação", disse uma autoridade de petróleo iraquiana sobre os envios de Kirkuk. "As exportações de Kirkuk para julho estão entre 300 mil e 350 mil bpd, e devem permanecer neste nível no próximo mês".

Se não houver uma recuperação no restante do mês de julho, isso poderia significar que as exportações do Iraque caíram pelo terceiro mês seguido, desde o recorde pós-guerra do país, em abril, de 2,5 milhões bpd.

Devido ao fornecimento reduzido, existem atrasos nos carregamentos de 10 a 15 dias, e alguns clientes cancelaram envios de Agosto de Kirkuk, afirmaram fontes oficiais iraquianas.

(Reportagem de Alex Lawler e Peg Mackey)