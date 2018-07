Exportação de soja do Brasil caminha para bater recorde em abril

A expectativa é de que as exportações brasileiras de soja neste mês superem 4 milhões de toneladas, podendo bater o recorde de 4,44 milhões registrado em maio de 2008. Em abril do ano passado, o país exportou 3,34 milhões de toneladas.

O aumento dos embarques, tradicionalmente fortes nesta época após o pico da colheita no Brasil, ocorre porque o mercado futuro de Chicago está invertido, com preços mais elevados para as posições mais próximas, o que tem incentivado tradings a aproveitar o bom momento das cotações.

Além disso, o Brasil, segundo exportador global da oleaginosa, está suprindo uma demanda adicional da China em meio à quebra de safra na Argentina, terceiro fornecedor mundial, fatores esses que fundamentam a alta dos preços e explicam as maiores exportações brasileiras neste momento de entressafra nos Estados Unidos, líder nesse mercado.

"O que está de incremento aí é a China, que está aumentando o estoque regulador dela, passando de 3 milhões de toneladas para 6 milhões", afirmou o diretor-geral da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), Sérgio Mendes.

Segundo ele, essa maior demanda chinesa colabora para garantir bons volumes previstos para este ano. "Se houver exportação a mais, tenho impressão que vai ser para a China. Isso é uma expectativa... A nossa estimativa (para a exportação total do Brasil em 2009) é entre 23 a 25 milhões de toneladas, pode ter essa variação a mais ou a menos."

No ano passado, o Brasil embarcou para o exterior 24,5 milhões de toneladas --o recorde histórico anual é de 2006 (24,9 milhões de toneladas).

EUROPA TAMBÉM COMPRA MAIS

O maior movimento nos portos em abril levou a consultoria AgraFNP a revisar em 500 mil toneladas sua expectativa de exportação de soja do Brasil em 2009, para 25 milhões de toneladas.

"Fiquei receoso de aumentar muito porque acho que a produção vai diminuir por causa da quebra no Rio Grande do Sul... Consolidando a quebra, o que vai para o sacrifício é o estoque", observou o analista Pedro Collussi, da AgraFNP.

O analista admitiu que o maior volume de embarques ocorre apesar de as vendas dos produtores estarem mais lentas este ano, na comparação com 2008. "Os embarques estão andando mais rápido do que as vendas, mas não vejo as vendas limitando os embarques em abril e maio."

Até no Sul do Brasil, onde os produtores costumam comercializar sua soja mais lentamente, os embarques serão expressivos em abril, de acordo com a programação dos portos.

Para o diretor-superintendente dos terminais Tergrasa e Termasa do porto de Rio Grande (RS), Guilhermo Dawson, a movimentação de granéis agrícolas em abril atingirá novo recorde, com impulso dos embarques de soja.

Até o momento, os dois terminais ligados a cooperativas de produtores, que embarcam 75 por cento da soja do Rio Grande do Sul, movimentaram 626 mil toneladas da oleaginosa em abril, contra 580 mil no mesmo período do ano passado.

Já a movimentação total de produtos está em 784 mil toneladas, contra 667 mil toneladas em abril de 2007. "Se continuar como está, vamos bater próximo de 1 milhão de toneladas este mês", declarou Dawson, observando que o maior movimento dentro de um mesmo mês tinha sido 890 mil toneladas.

Ele afirmou que 50 por cento do movimento de soja é referente a embarques para a China, mas, por causa dos problemas na Argentina e das boas condições para movimentação em Rio Grande, o porto está enviando o grão de maneira atípica para a Alemanha. "Não é normal navios para Hamburgo saindo do porto de Rio Grande."