Exportação de soja do Brasil deve cair mais de 50% neste mês

Estima-se que os embarques de soja do Brasil devam fechar o mês com pouco mais de 1 milhão de toneladas, ante 2,78 milhões de toneladas em setembro de 2011 e contra 2,43 milhões em agosto.

A queda nos embarques ocorre com o volume total de soja do Brasil direcionada a exportações minguando, após o país ter colhido neste ano quase 10 milhões a menos do que o recorde de 2011.

Além disso, as exportações brasileiras de soja se concentraram mais nos primeiros meses do ano, com compradores tentando garantir suprimentos após a seca ter reduzido a produção nacional para cerca de 66 milhões de toneladas.

Nesse momento, a demanda também está migrando para os Estados Unidos, em processo de colheita e com preços mais competitivos.

"Cada vez mais, os principais importadores globais estão deslocando suas aquisições para a soja dos EUA, visto que a colheita da safra 2012/13 avança rapidamente naquele país", afirmou a consultoria Informa Economics FNP em seu mais recente boletim.

Segundo a FNP, as exportações de soja deverão somar em setembro 1,25 milhão de toneladas, o que representaria uma queda de 55 por cento ante o mesmo mês do ano passado.

Nas duas primeiras semanas de setembro (nove dias úteis), as exportações de soja somaram 697 mil toneladas.

"Os embarques de agora em diante vão ser pequenos, a soja brasileira está mais cara que a americana, com a entrada da safra americana, (a soja) vai ter um prêmio muito menor do que a do Brasil", disse o secretário-geral da Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais), Fábio Trigueirinho.

Com a soja disponível para exportação já escassa e com o mercado internacional agora se voltando para o produto dos EUA, os exportadores de grãos do Brasil se concentram nos embarques de milho, estimados para superarem um recorde em 2012.

No acumulado do ano até agosto, o Brasil exportou 29,93 milhões de toneladas de soja, o que provavelmente levará a Abiove a revisar a sua previsão de exportação para o ano de 30,5 milhões de toneladas.

