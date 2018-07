Exportação de soja do país soma 1,47 mi t em dezembro

Após ter colhido uma safra recorde em 2011, o Brasil manteve relativamente fortes exportações mesmo em períodos em que normalmente a oferta é escassa, como é o caso de dezembro.

As vendas externas de soja do Brasil normalmente caem no final do ano já que o período é de entressafra. A nova colheita começará neste mês.

As exportações de café verde somaram 2,63 milhões de sacas de 60 kg, queda de 150 mil sacas ante novembro. Na comparação com dezembro do ano passado, quando as exportações somaram 3 milhões de sacas, a queda foi maior entre outros motivos porque o país em 2010 exportava uma safra de alta no ciclo bienaual do arábica. Em 2011, a colheita foi de baixa no ciclo.

As exportações de milho somaram 814,3 mil e caíram na comparação com novembro e também ante dezembro de 2010, quando tinham ficado perto de um recorde histórico de 1,92 milhão de toneladas.

As vendas externas de açúcar bruto somaram 1,46 milhão de toneladas e também apresentaram perdas na comparação mês a mês a anual.

(Por Peter Murphy e Roberto Samora, edição de Adriana Garcia)