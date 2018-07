Exportação de soja é recorde

A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) reduziu a estimativa da exportação de soja em grão do ano industrial 2008/2009 para 25,7 milhões de toneladas. O volume é menor que os 26 milhões de toneladas estimadas em agosto e está bem abaixo da projeção de abril, de 27,3 milhões/toneladas. O ano industrial 2008/2009 (de fevereiro a janeiro) equivale ao ano agrícola 2007/2008 (de setembro a agosto). Mesmo menor, o volume é recorde e representa um aumento de 8% sobre a exportação do ano anterior. De acordo com o secretário geral da Abiove, Fabio Trigueirinho, a expectativa da entrada de uma boa safra americana no último trimestre fez a indústria ajustar sua projeção de embarques. "Não houve quebra expressiva da safra americana e os Estados Unidos são fortes concorrentes do Brasil no grão. Além disso, no início do ano a perspectiva era de uma oferta mais apertada no mercado internacional", explica. Apesar desses fatores, ele acredita que as exportações ainda serão recorde. A Abiove manteve a estimativa de produção em 60,3 milhões de toneladas e a de processamento em 32,4 milhões de toneladas. Vendas lentas Enquanto a Abiove ajusta os números da safra antiga, a comercialização antecipada da produção 2008/2009, que começa a ser plantada neste mês, avançou apenas 1 ponto porcentual na semana passada, para 13% da produção, estimada em 63,8 milhões de toneladas, de acordo com a consultoria Céleres. Na mesma época do ano passado, 20% da safra já tinha sido vendida.