Exportações da Embraer caem 16,5% em 2013, para US$4,14 bi

Com isso, a participação da Embraer no total exportado pelo Brasil caiu para 1,71 por cento em 2013, ante 2,04 por cento em 2012. As empresas estrangeiras são as maiores clientes da Embraer. No Brasil, destacam-se as empresas Azul e Trip e a Força Aérea Brasileira (FAB).

A empresa entregou 90 aeronaves comerciais em 2013, ante 106 em 2012, e 119 aviões executivos, ante 99 no ano anterior, cumprindo suas metas para o ano.

A meta de receita líquida em 2013 é de 5,9 bilhões a 6,4 bilhões de dólares.

(Por Roberta Vilas Boas)