Exportações de café verde do Brasil caem 2,2% em maio

O volume embarcado em maio de café arábica somou 2,1 milhões de sacas, praticamente estável em relação ao mesmo mês de 2009, respondendo por 84 por cento das vendas do país. Já os embarques de café robusta chegaram a 128 mil sacas, queda ante as 184,6 mil sacas no mês de maio de 2009, ou 5 por cento das exportações.

As exportações de café solúvel atingiram em maio o equivalente a 268,7 mil sacas, contra 234,2 mil sacas no mesmo mês do ano passado.

A receita total com as exportações, incluindo verde e solúvel, foi de 391,8 milhões de dólares em maio, alta de 19,3 por cento ante o ano passado.

No acumulado entre janeiro e maio, as vendas totais de café, incluindo verde e solúvel, chegaram a 12,2 milhões de sacas, queda de 3 por cento ante o mesmo período do ano passado. A receita nos cinco primeiros meses do ano atingiu 1,9 bilhão de dólares, 13 por cento a mais do que em 2009.

Em relação aos mercados compradores, a Europa surge com 55 por cento de participação da importação do produto brasileiro no período de janeiro a maio, enquanto América do Norte responde por 20 por cento, a Ásia por 17 por cento, e a América do Sul por 5 por cento.

A Alemanha mantém a liderança, com a aquisição de 2,3 milhões de sacas entre janeiro e maio, seguida pelos Estados Unidos (2,2 milhões) e a Itália (1,1 milhão).

(Por Camila Moreira)