Exportações do agronegócio do Brasil sobem 20,6% em fevereiro

De acordo com comunicado do ministério, carne de frango, carne bovina, açúcar e farelo de soja foram os itens que mais contribuíram para a alta, e o superávit da balança comercial alcançou 3,4 bilhões de dólares. Em janeiro, as exportações haviam recuado 1,8 por cento.

"O mês de fevereiro marca o início de uma recuperação das vendas externas do agronegócio, com a maioria dos grupos de produtos apresentando taxas de crescimento positivas, depois de vários meses de queda com retração do valor exportado em 10 por cento no ano de 2009", disse o diretor de Promoção Internacional do Agronegócio, Eduardo Sampaio.

O ministério destacou o crescimento da receita da carne bovina in natura de 42,6 por cento no período (de 186 milhões para 265 milhões de dólares). No total, as exportações de carnes bovina, suína e de frango aumentaram 24,5 por cento, passando de 781 milhões de dólares em fevereiro de 2009 para 973 milhões no mês passado.

Já o farelo de soja apresentou alta de 39 por cento no valor exportado, sendo o item mais importante na composição do desempenho do complexo da oleaginosa, que aumentou 17,4 por cento, totalizando 582 milhões de dólares.

O complexo sucroalcooleiro teve alta de 47,8 por cento na receita exportada no mês passado em relação ao mesmo período de 2009, atingindo 729 milhões de dólares. O valor dos embarques de açúcar cresceu 50,9 por cento e do etanol, 22 por cento.

As exportações no período subiram para a maioria dos blocos econômicos e regiões com destaque para Europa Oriental (76,3 por cento), Oriente Médio (40,1 por cento) e Ásia (32,8 por cento).

