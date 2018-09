Exportações do agronegócio do Brasil têm recorde em 12 meses

Com a força das exportações de açúcar e das carnes, o valor supera o recorde anterior em aproximadamente 500 milhões de dólares, quando em 12 meses em 2008 as exportações somaram 71,8 bilhões de dólares, antes que os efeitos da crise econômica internacional tivessem resultado na queda das exportações em 2009.

O complexo soja (grão, farelo e óleo) liderou a exportação entre outubro de 2009 e setembro de 2010, com receita de 16,43 bilhões de dólares, ante 18,3 bilhões de dólares no mesmo período anterior, quando os preços estavam mais altos.

As carnes aparecem em segundo lugar entre os principais produtos do agronegócio em 12 meses, com exportações de 13,4 bilhões de dólares beneficiadas por bons preços, ante 11,75 bilhões de dólares no período anterior.

Os produtos do complexo sucroalcooleiro (açúcar e etanol) vêm em terceiro lugar, com vendas externas de 12,7 bilhões de dólares em 12 meses, ante 9 bilhões de dólares no mesmo período anterior. O Brasil tem exportado volumes recordes de açúcar nos últimos meses, e os preços também têm se mantido em patamares historicamente elevados.

SETEMBRO

No mês passado, as exportações do agronegócio totalizaram 7,363 bilhões de dólares, o que representou crescimento de 28,1 por cento em relação a setembro de 2009.

"O valor exportado em setembro é recorde para meses de setembro e o segundo maior valor da série histórica."

O complexo sucroalcooleiro gerou receita de 1,5 bilhão de dólares em setembro, contra 1,05 bilhão de dólares no mesmo mês do ano passado --o Brasil exportou um volume recorde de açúcar em setembro.

O complexo soja somou 1,44 bilhão de dólares, ante 1,35 bilhão de dólares no mesmo mês de 2009.

O valor exportado de soja em grãos aumentou 0,7 por cento em relação ao valor registrado em setembro de 2009 (de 817 milhões para 823 milhões de dólares), enquanto a quantidade aumentou 9,7 por cento e os preços foram 8,2 por cento inferiores.

As carnes renderam 1,16 bilhão de dólares, ante 1 bilhão em setembro de 2009.

"As exportações dos principais itens do setor apresentaram crescimento no período. As receitas da exportação de carne bovina in natura subiram de 276 milhões para 320 milhões de dólares, resultado de um incremento de 16,7 por cento no preço médio e redução de 0,7 por cento na quantidade embarcada", afirmou o ministério em nota.

As receitas de exportação de carne de frango in natura também apresentaram crescimento (26,7 por cento), o que resultou de preços mais elevados (6 por cento) e expansão da quantidade (19,5 por cento).

As exportações de carne suína in natura aumentaram 8,5 por cento em relação a setembro de 2009.

(Reportagem de Roberto Samora)