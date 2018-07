Exportações e importações têm alta em setembro

Já as importações cresceram 10,9% em relação à média diária de agosto, com destaque para equipamentos elétricos e eletrônicos (26,2%), combustíveis e lubrificantes (15,4%) e produtos plásticos (14,6%).

Na comparação com setembro de 2008, no entanto, o comércio exterior sofreu recuo. As exportações somaram US$ 8,752 bilhões até a terceira semana de setembro, com média diária de US$ 673,2 milhões. O desempenho ficou 26% abaixo da média diária de setembro de 2008 (US$ 909,9 milhões).