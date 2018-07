Exportador de suco de laranja vê queda de 10% nas vendas em 2009

"As exportações em 2008 atingiram 2,05 milhões de toneladas. Em 2009, deve ser cerca de 10 por cento menor. Há muito suco nos estoques mundiais, e o consumo de suco está caindo mundialmente. Desde 2001 o consumo caiu 17 por cento no mundo", declarou Christian Lohbauer, presidente da recém-criada Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, ou CitrusBR.

"Por isso, 2009 será um ano difícil", afirmou Lohbauer, que comanda uma associação integrada pelas quatro principais indústrias do setor: Citrosuco (Grupo Fischer), Citrovita (Grupo Votorantim), Cutrale e Dreyfus Commodities.

O Brasil é o maior exportador global de suco de laranja, com embarques no ano industrial 2008/09 (iniciado em julho de 2008 e encerrado em junho de 2009) somando 2 milhões de toneladas, segundo dados do governo brasileiro.

Comparando com o mesmo período anterior (2007/08), as exportações no ano 2008/09 que acabou de ser encerrado até cresceram (5,3 por cento), mas o presidente da CitrusBR avalia que a partir de agora os estoques mundiais passarão a pesar nas vendas brasileiras.

"Tem muito suco disponível nos Estados Unidos, na Europa e nos nossos estoques em Santos (porto)", declarou ele, apontando que os preços na bolsa de Nova York estão a menos da metade dos valores elevados que se seguiram ao furacão Wilma, que devastou os pomares da Flórida em 2005.

De lá para cá, a produção nos Estados Unidos tem se recuperado, enquanto a de São Paulo, que produz ao menos 85 por cento da laranja no Brasil, demonstra poucas alterações nos últimos anos, segundo o governo estadual.

De acordo com Lohbauer, nos últimos oito anos a Europa, principal comprador do suco do Brasil, reduziu o seu consumo em 10 por cento, enquanto os EUA, demandaram 28 por cento menos do que no início da década. Entre as causas da queda do consumo mundial estão o preço mais alto do produto em relação a outras bebidas e uma maior concorrência de outros sucos.

O presidente da CitrusBR afirmou que os efeitos da queda no consumo só não foram sentidos antes pela indústria porque os furações que afetaram a produção da Flórida há alguns anos reduziram a oferta de laranja nos EUA e elevaram os preços.

MENORES PREÇOS AO PRODUTOR

A conjuntura do mercado de suco de laranja, segundo a CitrusBR, deve manter deprimidos os preços pagos aos produtores de laranja, especialmente aqueles que estão sem contratos firmados em anos anteriores com as indústrias.

Mas o presidente da Associação Brasileira dos Citricultores (Associtrus), Flávio Viegas, não vê um cenário tão sombrio, ressaltando que as exportações em 08/09 até cresceram um pouco e que os preços do produto exportado pelo Brasil no período caíram menos de 10 por cento, apesar da crise.

Viegas afirmou ainda que os estoques mundiais de passagem em 08/09, em 520 mil toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), não é dos mais altos.

"Não é um estoque excessivo, ele é suficiente para 1,8 mês de consumo", disse Viegas, queixando-se que as indústrias têm oferecido aos produtores sem contrato apenas 3,5 reais por caixa de 40,8 kg de laranja da nova safra, ante 13 reais no ano passado.