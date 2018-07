Exportadores de café duvidam que Colômbia atingirá meta de safra

A meta da Colômbia --importante produtor mundial do café arábica de alta qualidade-- é de produzir 9 milhões de sacas.

"A Colômbia provavelmente vai produzir 8 milhões de sacas, mas não mais do que isso. Na (região cafeicultora de) Antioquia, 65 por cento da colheita principal já foi feita, e não resta muito café", disse à Reuters Silvia Vargas, gerente-geral da empresa Vargas Restrepo, que cultiva café em 300 hectares e também se dedica à torrefação e exportação.

"As pessoas não estão colhendo o que esperavam porque as chuvas do começo deste ano prejudicaram a florada", disse Vargas nos intervalos de uma conferência em Cartagena.

De janeiro a setembro, a Colômbia colheu 5,57 milhões de sacas de café, uma queda de 6,7 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a federação do setor.

Isso significa que o país, terceiro maior exportador mundial do produto, precisaria colher 3,43 milhões de sacas no último trimestre do ano --a colheita principal-- para cumprir sua meta.

"O (fenômeno climático) La Niña continua a afetar a Colômbia e a América Central em geral. Esperava-se que a Colômbia contribuísse com uma produção maior, reagindo aos preços mais elevados, mas não foi o caso", disse Michael McDougall, vice-presidente da corretora Newedge.

McDougall disse que o mercado esperava que a Colômbia produzisse 8,5 a 8,8 milhões de sacas neste ano. Em 2010, a produção foi de 8,9 milhões de sacas.

O ministro da Agricultura do país, Juan Camilo Restrepo, também disse nesta quinta-feira que provavelmente a produção ficará abaixo da meta.

Alguns exportadores temem que, com a escassez do café colombiano e a possibilidade de aumento na sua cotação, as grandes empresas beneficiadoras do mundo substituam o café colombiano por grãos mais baratos e de menor qualidade.