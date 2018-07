Exposição antecipada à TV afeta a saúde

A exposição à televisão durante os primeiros anos de vida prejudica a saúde, o desempenho escolar e o desenvolvimento social da criança, diz estudo da Universidad de Montreal publicado na revista Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. Feita com 1,3 mil crianças de 29 a 53 meses de idade, reavaliadas após completarem 10 anos, a pesquisa mostrou que, a cada hora adicional em frente à TV além das duas horas por dia recomendadas para essa faixa etária, cai a atenção na sala de aula e o tempo que elas deveriam dedicar a atividades físicas. / AFP