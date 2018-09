Exposição com quadros de Pelé é aberta em Johanesburgo

Na África do Sul, o expoente máximo do futebol-arte ganhou espaço em uma galeria: 35 telas feitas pelo rei Pelé estão à mostra em Johanesburgo.

Sob a tutela do artista sul-africano Athol Moult, Pelé fez uma espécie de biografia de sua carreira, que começou com o menino que vendia amendoim nas ruas até se tornar o genial goleador do Santos e da seleção brasileira.

No dia 24 de junho, vai ser possível levar para casa algumas dessas telas que ilustram capítulos da vida do rei do futebol.

No dia 24 de junho, vai ser possível levar para casa algumas dessas telas que ilustram capítulos da vida do rei do futebol.

Os preços iniciais do leilão giram em torno de R$ 2,7 mil.