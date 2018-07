Exposição de brilhantes vai marcar Jubileu de diamantes da Rainha Elizabeth 2ª

Uma exposição com tiaras, coroas, colares e broches de brilhantes vai marcar o jubileu de diamantes da rainha Elizabeth 2ª, que comemora 60 anos de reinado em 2012.

A exibição, programada para agosto e setembro no Palácio de Buckingham, em Londres, vai trazer joias usadas por monarcas britânicos nos últimos 200 anos e inclui algumas das peças pessoais da rainha.

Um dos destaques é a Tiara das Meninas da Grã-Bretanha, que a rainha Elizabeth 2ª usou em um banquete em novembro do ano passado.

A tiara foi um presente para a então princesa Victoria Mary of Teck em 1893, mais tarde coroada a rainha Mary, avó da monarca atual.

Originalmente, a peça tinha pérolas no topo, mas foi alterada em 1920 pela rainha Mary, que as trocou por diamantes e retirou a base.

A tiara é uma das favoritas da rainha Elizabeth 2ª e é conhecida como "tiara da vovó", já que foi um presente de casamento de sua avó para ela em 1947.

Os visitantes também verão o broche Williamson, que tem um raro diamante rosa, considerado o mais belo do mundo, e o colar collet com 25 grandes brilhantes e um pingente central de 22,48 quilates.

O colar foi criado em 1858 para a rainha Victoria, a única outra monarca britânica a celebrar o jubileu de diamantes, a partir de uma cinta-liga e uma espada cerimonial.

Peças históricas como a pequena coroa pessoal da Rainha Victoria, com quase 1,2 mil diamantes, também serão exibidas.

Arte e Tesouros

No Castelo de Windsor, entre fevereiro de 2012 e janeiro de 2013, será exibida uma coleção de 60 fotos da rainha nas últimas seis décadas, incluindo o trabalho de renomados fotógrafos.

Outra mostra criada para marcar a data vai reunir pinturas, desenhos, móveis e joias recolhidos de oito residências reais no Palácio de Holyrood, em Edimburgo.

Também haverá uma exposição itinerante de dez dos melhores desenhos de Leonardo Da Vinci da Coleção Real e a maior exibição dos estudos do corpo humano de Da Vinci no Palácio de Buckingham.

"A Coleção Real está feliz em poder partilhar, em nome da rainha, alguns grandes tesouros com museus e galerias em toda Grã-Bretanha", disse o diretor da Coleção Real, Jonathan Marsden.

"A Coleção Real está feliz em poder partilhar, em nome da rainha, alguns grandes tesouros com museus e galerias em toda Grã-Bretanha", disse o diretor da Coleção Real, Jonathan Marsden.

"Esta é uma homenagem à altura do comprometimento de sua majestade nos últimos 60 anos com o cuidado e a preservação da Coleção e com um maior acesso do público."