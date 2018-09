Exposição de jaguatirica no carnaval causa polêmica

A Tom Maior, que vai homenagear a cidade de São Bernardo do Campo e pretende ainda trazer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, justificou a presença dos animais. "Queremos fazer uma brincadeira e passar a mensagem da preservação", disse o presidente da agremiação, Marko Antonio da Silva.

Ainda não está claro se as feras vão ou não desfilar. Silva deu duas versões sobre a atuação dos bichos. No domingo, garantiu que eles desfilariam e a documentação havia sido enviada ao Ibama. Ontem, o presidente afirmou que os animais não entrarão na avenida. "Eles vão ficar em jaulas com rodinhas e vão até a concentração." A ideia é que os animais fiquem antes da comissão de frente. Assim que o desfile começar, as jaulas seriam levadas para outro ponto da concentração.

Silva ainda garantiu ontem que não vai pedir autorização ao Ibama, apesar de ela ser obrigatória. "A ideia é não falar, porque eles não vão autorizar e vão estragar nosso feito". Segundo o Ibama, a Tom Maior precisa de autorização do órgão para o transporte dos animais ao sambódromo e eles devem viver em criadouro registrado no instituto.

A São Paulo Turismo (SPTuris), responsável pela organização do carnaval paulistano, diz que o caso deve ser analisado pela Liga das Escolas de Samba. Já o regulamento do carnaval é omisso em relação ao caso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.