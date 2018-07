Exposição de moda põe público na passarela

A mostra reúne trabalhos de estilistas nacionais, como Alexandre Herchcovitch e Dudu Bertholini, e internacionais, caso de Diane Von Furstenberg e Marc Jacobs, entre outros. Eles fecharam parceria com artistas plásticos para construir espaços dentro do Sesc, que ofereçam experiência lúdicas e informativas.

A exposição foi apresentada em 2010 no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMa), com 12 trabalhos. Dois vieram para São Paulo. Trata-se da intervenção das árvores, do americano Peter Coffin, que foi espalhada em seis pontos da capital.

O segundo é uma passarela de desfiles batizada de Looks, construída por Rob Pruitt, autor do monumento a Andy Warhol, e o estilista Marc Jacobs. Na porta dessa instalação, o visitante será recebido por uma coordenadora de bastidor, vestida de preto, com escuta na orelha, que o encaminha para a sala de desfile.

A sala é um grande corredor, que funciona como um estúdio de chroma-key, técnica usada na TV, que permite a projeção de imagens de um desfile de Marc Jacobs.

Os outros seis trabalhos foram construídos sob medida para a realidade brasileira. "O espaço do Sesc permite explorar ainda mais a criatividade", diz Antônio Haslauer, diretor da mostra. "O MoMa tem uma série de restrições internas". No total, serão sete estações.

A mostra foi espalhada por vários cantos do Sesc. Até a piscina vira palco para um trabalho de Francisco Costa, diretor criativo da Calvin Klein, que veste quatro atletas, especialistas em nado sincronizado. Na água, a imagem das nadadoras são captadas por uma lente, que, nas mãos do artista plástico Vic Muniz, dá um efeito caleidoscópico ao show. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.