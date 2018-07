Exposição de orquídeas vai até dia 16 no centro de SP

No evento serão vendidas diversas espécies de orquídea, além de produtos relacionados ao cultivo, como adubos especiais. Eles são comercializados em 25 estandes em uma área de 500 metros quadrados no térreo do edifício. As mudas partem de R$ 7 e a expectativa dos organizadores do evento é comercializar até 20 mil unidades. "Temos orquídeas de diversas regiões do mundo cultivadas no Brasil", explica a presidente da Associação Orquidófila de São Paulo (Aosp), Lúcia Midori. O público menos familiarizado com os cuidados específicos com a planta poderá acompanhar aulas gratuitas com técnicas de cultivo em três horários por dia.

Serviço

87ª Exposição de Orquídeas - Entrada Gratuita

Dias 14, 15 e 16 de setembro, das 9h às 19h

Aulas com início às 10h, 14h e 16h

Local: Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social

Rua São Joaquim, 381 - Liberdade - São Paulo - SP

(próx. à Estação São Joaquim do Metrô)

Informações: (0XX11) 3207-5703 / www.aosp.com.br