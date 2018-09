Exposição do cavalo árabe vai até domingo

Cerca de mil animais e 350 expositores, do Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Europa, estarão reunidos, até domingo, em Ribeirão Preto (SP), na 27ª Exposição Nacional do Cavalo Árabe. O evento começou no sábado, e as competições de pista começam hoje. A principal atração é o Pavilhão Central de Exposição, o saguão coberto do parque, preparado para receber este ano cerca de 350 animais. O espaço abrigará as principais atrações da exposição, as provas de conformação (julgamento de cabresto) e performance (adestramento montado), que começam hoje, abrindo o calendário de provas. As finais estão previstas para domingo, quando serão conhecidos os campeões da raça. Já nas pistas de provas externas do parque estão sendo realizadas as competições de enduro (resistência), salto (hipismo clássico), cross country (hipismo rural) e team penning (apartação de gado). PROGRAMAÇÃO A Copa Nacional de Cross Country, na sexta-feira, será realizada na pista de areia e contará com a participação de 60 conjuntos. A Copa Nacional de Enduro está marcada para sábado. Mais de cem conjuntos percorrerão os 80 quilômetros da prova. Também no sábado, ocorre a Copa Nacional de Team Penning, que terá participação de cerca de 200 conjuntos. No domingo, além das finais de conformação e performance, será realizada a Copa Nacional de Salto, na pista de grama. Cerca de 150 conjuntos participarão da competição. E na pista de areia ocorrem as provas da Copa Nacional de Tambor e Baliza, que contará com a participação de cem conjuntos. De acordo com a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe (ABCCA), organizadora do evento, foram investidos US$ 300 mil para realização do evento, e serão distribuídos mais de R$ 200 mil em prêmios. LEILÃO Além da exposição e da extensa programação de provas, a associação programou para sexta-feira, a partir das 20 horas, o Leilão Desert Heritage Auction, que será realizado no Hotel JP. Serão ofertados 40 animais de elite.