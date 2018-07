Exposição em Berlim tem cópias de plano de expansão de Auschwitz Cópias dos planos nazistas de expandir o campo de concentração de Auschwitz foram exibidas ao público pela primeira vez na capital alemã. Os esboços, feitos com tinta colorida sobre papel amarelado, datam de 1941 e 1942, quando as seções principais do complexo foram construídas pelos nazistas no que agora é o sul da Polônia. Descobertos no ano passado em um apartamento em Berlim, os esboços incluem planos de andares, travessias detalhadas para os prédios e mapas. Um dos desenhos mostra os planos de uma sala de 10 por 11 metros, intitulada "Gaskammer", ou câmara de gás, enquanto outro mostra um grande hall chamado "L-Keller" -- especialistas dizem que isto provavelmente é uma abreviação de "Leichenkeller" ou cela para corpos. Abaixo da descrição, há uma nota, dizendo que a cela "pode ser estendida". Uma das páginas mostra o que especialistas acreditam ser as iniciais de Heinrich Himmler, o maior tenente de Adolf Hitler, que se envolveu diretamente na morte de milhões de judeus. "Acreditamos que os planos circularam por Berlim por um tempo e estavam nas mãos da polícia secreta do regime da Alemanha Oriental", disse Ralf Georg Reuth, autor que escreveu sobre o período nazista e trabalha para o jornal Bild, que comprou os 29 desenhos e publicou uma reportagem sobre eles em novembro. Especialistas identificaram a pessoa que desenhou a maior parte dos esboços como um prisioneiro católico polonês em Auschwitz, que sobreviveu à guerra e foi posteriormente encontrado pela Cruz Vermelha na Venezuela. A exposição fica na sede da Axel Springer Verlag, que detém o jornal Bild, em Berlim. Mais tarde, passará para Hamburgo e talvez, para o exterior, disseram os organizadores. Cerca de um milhão de judeus foram mortos pelos nazistas, antes da "solução final" ser formulada em 1941, sendo aprovada em janeiro de 1942. O campo de concentração em Auschwitz-Birkenau, na Polônia, era o maior construídos pelos nazistas. Estima-se que 1,1 milhão de judeus tenham morrido ali. Auscwitz I foi inaugurado em setembro de 1941. Auschwitz II, ou Birkenau, foi inaugurado em outubro de 1941. Quatro grandes câmaras de gás foram acrescentadas ao campo em janeiro de 1942.