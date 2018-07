Exposição em SP indica melhorias para a periferia

O terreno fica sobre a Adutora Rio Claro da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). E empresa vai investir R$ 20 milhões no projeto. ?Os alunos acompanham toda a execução. É um processo dialético com moradores, associações de bairro e organizações do terceiro setor?, explica Paulo Brazil, diretor do Núcleo de Aplicação. Outro projeto que rendeu frutos foi a ampliação do Centro de Assistência Social Santo Agnelo (Cassa), na Vila Liviero, zona sul, onde estão cinco favelas.

Há, no entanto, projetos inacabados porque faltaram recursos. É o caso da Mini Vila Olímpica, na Cohab Adventista, no Capão Redondo, zona sul. A ideia era criar áreas de convivência em bairros com alto índice de violência. Previa-se a instalação de quadras e parques infantis, entre outras benfeitorias que beneficiariam 15 mil pessoas. ?Não adianta vender o sonho da casa própria e achar que resolveu o problema. É preciso criar locais onde os moradores estabeleçam as relações sociais?, diz Brazil. ?Quando a sociedade não se organiza, o crime se organiza.? A exposição fica em cartaz até o dia 10, de terça a domingo, das 10h às 18 horas. A entrada é gratuita aos domingos e feriados; nos demais dias, o ingresso custa R$ 4. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.