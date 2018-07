Exposição mostra manipulação de imagens na era pré-Photoshop

Muito antes da invenção de softwares de alteração de imagens, fotos já eram manipuladas para encantar ou enganar espectadores.

É o que mostra esta exposição no Museu de Arte Metropolitan, em Nova York, abordando os truques usados em 150 anos de manipulação de imagem e alteração da realidade.

Nia Fineman, curadora-assistente do Met, afirma que, com programas como o Photoshop, alterar fotos ficou muito mais rápido, fácil e acessível. Mas ela opina que as motivações por trás dessa manipulação - sejam elas artísticas, estéticas, políticas ou de marketing - mudaram pouco no último século.

A exposição explora as técnicas usadas para alterar imagens, como múltipla exposição dos negativos, impressão sobreposta, montagem, pintura sobre a

