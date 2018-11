Exposição na Alemanha revela flora brasileira A exposição Natureza Brasileira - Mistério e Destino, sobre a biodiversidade do Brasil, foi inaugurada na quinta-feira, em Heidelberg, na Alemanha. Promovida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e pelo Museu da Universidade de Heidelberg, a mostra tem como referência a Flora Brasiliensis, obra do botânico alemão Carl Philipp von Martius, o mais completo levantamento da flora brasileira. A exposição fica aberta até 29 de junho.