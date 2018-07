Exposição na Bélgica destaca importância da água

O centro de artes Z33, em Hasselt, a leste de Bruxelas, na Bélgica, está realizando a exposição "1% Água e Nosso Futuro", para explorar as relações dos seres humanos com o elemento. O nome se refere à quantidade de água que está disponível ao consumo humano, embora o elemento cubra 70% da superfície da Terra. Fatores como o aumento rápido da população do planeta, o aumento do consumo, mudanças climáticas e a poluição industrial fazem com que até esta pequena proporção de recursos hídricos relativamente limitados e distribuídos de maneira desigual esteja sob ameaça, dizem os organizadores. A mostra aborda temas como o desperdício de água (na ala "AbUse"), a relação sensorial e mítica do homem com o elemento ("Águas Sagradas") e o seu aproveitamento ("Reconecte"). Artistas foram convidados a exibir instalações, fotos e outras obras mostrando conceitos e ambientes experimentais que começam a formar uma nova conscientização sobre a água. O público é convidado a participar, recolhendo entre 100 e 500 ml de água e enviando um contato e as informações sobre a água obtida, com foto do lugar onde ela foi recolhida, para o centro de artes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.