Exposição reúne mais de 20 raças diferentes de gatos em São Paulo

Apaixonados por gatos terão a oportunidade de ver de perto mais de 320 bichanos neste fim de semana no maior evento de felinos da América Latina, que será realizado no sábado, 15, no Club Homs, na Avenida Paulista, 735, em São Paulo.

Organizado pelo Clube Brasileiro do Gato (CBG), em parceria com a PremieR, o encontro pretende reunir nesta edição 24 diferentes raças, inclusive uma inédita no Brasil, a Kurilean Bobtail Longhair. A entrada é gratuita.

Além de conhecer as características de cada raça, o visitante poderá ajudar crianças e outros animais.Serão coletadas latas de leite em pó para serem destinadas para a Casa Hope, que oferece apoio biopsicossocial e educacional a menores portadores de câncer e transplantados de medula óssea, fígado e rins e seus acompanhantes. A mesma quantidade arrecadada do leite será doada em alimentos para gatos pela PremieR pet às ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos, que resgatam animais das ruas e encaminham para adoção.

No mesmo evento será realizada uma competição entre criadores, com a participação de seis juízes internacionais vindos da Bélgica, Suécia, Finlândia, Itália, França e Argentina. Eles irão avaliar todos os gatos participantes, de acordo com os critérios da Federação Internacional Felina (FIFe - Fédération Internationale Féline), uma das principais associações sem fins lucrativos da gatofilia em todo o mundo. No final, serão eleitos os melhores exemplares e os campeões acumularão pontos para suas posições no ranking nacional.