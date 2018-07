Um deles era técnico de som em karaokês. Para fugir do barulho ao fim do dia, construiu um submarino. O camponês Wu Yulu não queria arar a terra, então construiu robôs que fizessem o trabalho por ele. Seus autômatos estão por toda a mostra. Uma série deles imita artistas famosos. Os Jackson Pollock respingam tinta sobre telas - que serão vendidas ao fim da exposição(!). Há versões de Damien Hirst, Yves Klein, Bruce Nauman e até do próprio Guo-Qiang. O robô que parodia o chinês segura uma lanterna, imitando a criação de uma de suas pinturas de pólvora.

A exposição já passou por Brasília e, depois, vai para o Rio. Em São Paulo, Guo-Qiang fez novas pinturas a partir de explosões de pólvora. Uma delas, 'Birds and Flowers of Brazil', tem 18 metros de altura e fica na rotunda do CCBB. Ele usou pólvora brasileira e, para obter as cores, combinou-a ao mineral amarelado realgar, comum na medicina chinesa.

Uma dessas pinturas, 'Carnival Rehearsal', está exposta no prédio histórico dos Correios. Ao lado dela, fica uma réplica de porta-aviões construída por mais um dos Da Vincis chineses. Lá, também ficam as obras construídas nas 'UFOcinas', oficinas de arte com sucata para crianças (mais na pág. 107).

A mostra marca também o retorno das exposições ao CCBB, que passou por uma reforma. A mudança mais perceptível é a do quarto andar. Use os robozinhos como desculpa e corra lá para ver tudo de uma vez. Míriam Castro