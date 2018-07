Exposições

São, ao todo, 337 fotografias. Pouco mais da metade delas integra 'O Estúdio Fotográfico Chico Albuquerque', realizada em parceria com o Instituto Moreira Salles. Pioneiro na fotografia publicitária, Albuquerque também se especializou em registros industriais e de arquitetura, retratos de estúdio e documentação urbana.

Outro homenageado é Carlos Ebert, diretor de fotografia que tem no currículo filmes como 'O Bandido da Luz Vermelha' (1968). Imagens de bastidores desta pérola do cinema marginal e de cenas do dia a dia estão em sua exposição, 'Deslocamentos'.

Registros do cotidiano também dão o tom no espaço dedicado a Joakim Eskildsen. O dinamarquês visitou comunidades do povo nômade roma, grupo étnico originário da Índia que fala o idioma romani. Pejorativamente chamados de ciganos pelos europeus, eles foram fotografados por Eskildsen em sete países, dentre eles a Hungria.

Duas mostras exploram temas de cunho social. O francês Willy Ronis clicou, em preto e branco, ambientes como fábricas de automóveis e minas. Em 'Paquistão: Um País, Diversas Guerras', o paranaense Luiz Maximiano registrou diferentes momentos do país. Há belas imagens de crianças na escola, por exemplo. O trabalho foi escolhido pela segunda edição do programa Nova Fotografia, que destaca artistas promissores, de trabalho inovador.

Sim, há muito para ver até o dia 16 de junho e o ideal é programar mais de uma visita. Aproveite que o MIS, excepcionalmente, faz uma noite de inauguração aberta ao público e programe-se para estar lá na segunda-feira (29/4), a partir das 19h. Míriam Castro