Exposições

A paixão de José começou assim: como uma forma de mandar notícias para a família que tinha deixado para trás, em Barcelona. Na pequena Santo Antônio de Jesus, na Bahia, o catalão usou sua formação de químico industrial para improvisar uma câmara escura e construir seu próprio laboratório fotográfico.

Agora, quase um século depois de essas primeiras imagens terem sido feitas, o acervo de José e de sua filha Aracy (que herdou do pai a mesma paixão) é mostrado ao público pela primeira vez, na mostra Do Retrato Interior ao Exterior do Retrato - Coleção José Esteve e Aracy Esteve Gomes.

A exposição percorre a produção dos dois fotógrafos autodidatas, entre as décadas de 1920 e 1970. Nos cliques de José, estão retratos individuais e de grupos familiares. Em muitos deles, lençóis bordados pela família, peles de animais e objetos da casa servem de fundo para as imagens. "Ele tinha como referência um retrato romântico, feito na Europa, mas também criava cenários, o que é uma estética típica dos fotógrafos africanos", observa o curador e pesquisador Diógenes Moura.

Já Aracy foi além: dirigindo seu automóvel Chrysler DeSoto (atitude rara para as mulheres da época), percorria aleatoriamente as ruas de Salvador até achar uma cena interessante - nela, poderia estar um simples vendedor de balas ou uma procissão.

As 60 fotografias que integram a mostra ficaram, durante todo esse tempo, em armários antigos e caixas, emolduradas nas paredes ou em porta-retratos da casa de Aracy, hoje com 89 anos. Imagens que, agora, nos mandam notícias (antigas) da Bahia. Marina Vaz