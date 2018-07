Exposições

Quando jovem, Samico vivia a copiar. Copiava capa de revista, copiava estampas de santo. Até que seu pai, intrigado com o interesse do filho, resolveu lhe apresentar a um amigo: Hélio Feijó, fundador da Sociedade de Arte Moderna do Recife. Começava ali a história do artista que Samico viria a ser.

Um artista que não mais copiou, mas se inspirou - na literatura de cordel, no trabalho dos gravadores populares, em símbolos como o 'signo de Salomão' - para criar suas xilogravuras. Da infância no Recife, aproveitou as histórias curiosas que costumava ouvir. E passou a incorporá-las a seu trabalho. Essa ideia (ou, como ele diz, "esse chamamento") é responsável por boa parte do lirismo observado em suas obras.

As 16 gravuras que Samico expõe, a partir de 4ª (27), na Galeria Estação, foram feitas entre 1992 e 2011. Poucas obras para um período tão longo? Não se considerarmos que ele leva, em média, um ano para fazer cada trabalho. "Vou tentar lhe inteirar do que se passa comigo: eu sou um sujeito muito lento, pra todas as coisas", confessa à repórter, com a mesma tranquilidade com que repete, sempre que preciso, cada etapa de seu processo de produção. "Eu não faço uma gravura gestual; se eu tiver que errar, vou errar e talvez perder tudo o que fiz até aquele ponto."

Depois de desenhar, talhar a madeira e 'carimbar' o papel, Samico adiciona, às áreas 'vazias' da gravura em preto e branco, alguns pontos de cor. Coisa de "pintor frustrado", como ele, bem humorado, se autodenomina.

Esses pontos de cor ajudam a tornar suas obras mais "cheias de luz", como as dos artistas populares apresentados a Samico pelo amigo Ariano Suassuna. Luz que o artista, de 84 anos, mantém até hoje em sua casa-ateliê, em Olinda.

Marina Vaz