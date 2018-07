Exposições

Foi pegando carona em estradas e percorrendo longos trechos a pé que Paulo Nazareth saiu de sua cidade natal, no interior de Minas Gerais, e chegou a... Nova York (!). No trajeto, que durou seis meses e meio, ele vendeu bananas e gravuras simples (as frutas não raramente custavam mais do que as obras) e se deixou fotografar com famílias que conhecia pelo caminho. A performance lhe rendeu o título de Talento Emergente pelo Prêmio Masp Mercedes-Benz de Artes Visuais.

Ao lado dele, nesta primeira edição do projeto, está a veterana Anna Maria Maiolino - que, ao longo dos últimos 50 anos, transitou por diferentes linguagens, da xilogravura à instalação. Como um dos exemplos de sua importante trajetória, o museu exibe a instalação sonora 'Here & There' (que integrou a Documenta de Kassel 2012, na Alemanha), na qual ela declama um poema.

O prêmio era uma vontade antiga de Teixeira Coelho, curador-chefe do Masp, e que levou cinco anos para ser concretizada. Para a seleção, foi montado um júri que reuniu não só especialistas nacionais (Moacir dos Anjos e Paulo Herkenhoff) como internacionais, (entre eles, Chris Dercon, da Tate Modern, de Londres). "Nós aqui, dentro do sistema nacional de arte, poderíamos carregar para o prêmio preferências pessoais; com pessoas de fora, esse olhar é revitalizado", diz Teixeira.

Os artistas que foram cogitados para o prêmio partiram de sugestões dos próprios jurados. A única exigência foi que esses artistas tivessem apresentado mostras "impactantes" ou "inovadoras" nos meses anteriores.

Para o curador do Masp, premiações como esta dinamizam o cenário artístico e contribuem para despertar debates e reflexões. "Não se trata de ser consenso, um prêmio sempre foi, é e será discutível; o que se percebe, com eles, é a renovação do interesse por aquele assunto." Marina Vaz