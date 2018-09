Expozebu: renda de leilões bate recorde A Expozebu 2008 atingiu mais um recorde. Foram realizados durante o evento deste ano 47 leilões, que renderam R$ 68,5 milhões, cerca de 15% a mais do que no ano passado, quando os remates movimentaram R$ 60 milhões. O animal mais caro comercializado este ano foi a fêmea Poetisa ED Arrojo TE. 80% do animal foi vendido pela Agropecuária Mine por R$ 1,8 milhão. Outro destaque foi a fêmea Obela FIV AJJ. 50% do animal foi vendido por R$ 1,7 milhão.