Extensão da Linha 2 sai até 2012 Foi assinada ontem a ordem de serviço para a construção do primeiro trecho de prolongamento da Linha 2-Verde do Metrô, que ligará as Estações Vila Prudente e Oratório, na zona leste de São Paulo. São 2,4 km de extensão, por onde circulará um monotrilho. Esse intervalo começará a funcionar em 2010.