Exterior derruba dólar a nova mínima em 2 meses ante real

A moeda norte-americana caiu 0,75 por cento, para 1,7666 real na venda. Na mínima do dia, a cotação recuou 1,01 por cento, valendo 1,7620 real. No acumulado da semana, o dólar já perdeu 1,31 por cento. No ano, a queda é ainda maior: 5,45 por cento.

O fechamento desta quarta-feira é o menor desde 11 de novembro, quando a taxa de câmbio terminou em 1,7439 real.

Segundo o operador de câmbio de uma corretora paulista, a trégua recente nas preocupações com a zona do euro tem reduzido as tensões nos mercados, o que abre espaço para a valorização do real e de outros ativos considerados de risco, como ações e commodities.

Segundo fontes ouvidas pela Reuters, o FMI está em busca de 600 bilhões de dólares em novos recursos para emprestar a países que estejam em dificuldade por causa dos efeitos da crise de dívida da zona do euro.

No Brasil, o comércio exterior está ajudando o país a receber mais dólares. Segundo dados do Banco Central divulgados nesta tarde, a segunda semana de janeiro registrou fluxo positivo de 3,725 bilhões de dólares, levando o resultado no mês a ficar positivo em 3,018 bilhões de dólares. Nos primeiros cinco dias de janeiro, o país havia registrado fluxo negativo de 707 milhões de dólares.

A conta comercial foi a principal responsável pela recuperação do fluxo, mas a financeira também mostrou melhora, após anúncios de captações externas por parte de empresas brasileiras e do próprio governo.