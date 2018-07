Exterior terá atos em apoio a protestos no Brasil

A organização está sendo feita por brasileiros que moram em outros países e muitas contam com a confirmação online de milhares de pessoas, como é o caso do ato organizado em Dublin, na Irlanda. O ato, marcado para as 13 horas de domingo, 16, tem confirmação de 1.191 pessoas.

"Os brasileiros que vivem na Irlanda também estão indignados com o tratamento oferecido por seus governantes nos últimos tempos e que eclodiu após o anúncio do abusivo aumento da tarifa", informa um comunicado sobre o evento.

Uma das organizadoras, a catarinense Andréa Cordeiro, de 32 anos, diz que tem acompanhado atenta as manifestações no Brasil. "Ficamos chocados com as ações da polícia. É uma junção de coisas: não só o aumento de uma passagem, mas todo um sistema falho", diz sobre os motivos da convocação. Andréa morou em São Paulo por 22 anos e passa uma temporada em Dublin para aperfeiçoar o inglês.

Muitas das manifestações convocadas pela rede social estão ligadas ao evento chamado Democracia Não Tem Fronteiras. Em geral, os atos estão marcados para terça-feira, 18.

Outras cidades com eventos organizados são: Paris, Valência, Madri, Londres, Lisboa, Berlim, Turim, Coimbra, Den Haag, Porto, Barcelona, Munique, La Coruna, Bruxelas, Bologna, Frankfurt, Hamburg, Boston, Chicago, Nova York, Toronto, Montreal, Cidade do México e Buenos Aires.