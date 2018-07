Extraditado chileno condenado no Brasil por pedofilia O Ministério da Justiça extraditou hoje Rafael Humberto Maureira Trujillo para o Chile, onde ele foi condenado a 20 de prisão por estuprar uma garota de 12 anos e liderar uma rede de pornografia infantil. O Supremo Tribunal Federal aceitou, no dia 11 do mês passado, o pedido de extradição feito pelo governo chileno. Preso em junho do ano passado em Santa Catarina, Sakarach, como era conhecido o acusado, estava detido na Penitenciária Federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo o ministério, ele partiu do Brasil, pela manhã, escoltado por policiais em um avião da Força Aérea do Chile.