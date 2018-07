Extrema direita francesa e britânica obtém grandes vitórias no Parlamento da UE

Partidos da extrema esquerda e da extrema direita ampliaram suas bancadas devido ao baixo comparecimento às urnas, obtendo ganhos em muitos países, embora na Alemanha, o maior Estado-membro da UE, com o maior número de assentos, e na Itália, o centro pró-europeu se manteve estável.

Em uma votação que levantou mais dúvidas sobre o futuro de longo prazo da Grã-Bretanha na União Europeia, o Partido Independente do Reino Unido, de Nigel Farage, ficou à frente do Partido Trabalhista, de oposição, e do partido conservador do primeiro-ministro David Cameron confortavelmente com quase metade dos resultados declarados.

Uma jubilante Le Pen, cujo partido ficou à frente dos Socialistas do presidente francês François Hollande, disse aos apoiadores: "As pessoas falaram alto e claro ... elas não querem mais ser lideradas por aqueles fora das nossas fronteiras, por comissários da UE e tecnocratas que não são eleitos. Eles querem ser protegidos da globalização e retomar as rédeas de seus destinos."

Com 80 por cento dos votos apurados na França, a Frente Nacional tinha ganho 26 por cento dos votos, confortavelmente à frente da oposição conservadora UMP, com 20,6 por cento, e os socialistas com 13,8 por cento, na sua segunda derrota pesada em dois meses depois de perder dezenas de prefeituras março.

Os primeiros resultados oficiais nas 28 nações do bloco mostraram que partidos pró-europeus de centro-esquerda e centro-direita mantiveram controle de cerca de 70 por cento dos 751 assentos no parlamento, mas o número de membros eurocéticos irá mais que dobrar.