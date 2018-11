Exumação para investigar mortes começa esta semana A Polícia Civil de Minas Gerais deve iniciar ainda esta semana a exumação dos corpos de oito das dez pessoas cujas mortes são suspeitas de terem sido provocadas pelo vermífugo Secnidazol 500mg manipulado pela Fórmula Pharma em 14 de novembro. Segundo a delegada encarregada do inquérito, Herta Coimbra, de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, a instituição divulgará amanhã as datas das exumações das vítimas, que teriam material colhido para análise toxicológica para confirmação da causa da morte.