F-Indy vira cobaia

A Bandeirantes aproveita sua condição de promotora da Fórmula Indy em São Paulo, no próximo fim de semana, para realizar transmissões em Terceira Dimensão (3D) no camarote montado pela emissora no Anhembi, para mais de 500 pessoas. A iniciativa tem parceria com a Sony e envolve outros extras no quesito tecnologia.

Uma câmera ultra-slow motion ? como aquela em que o Fantástico mostrava todas as etapas de um ovo quebrando, lembra? ? mais outra câmera do tipo superslow motion, normalmente usada no futebol, estarão entre as 33 câmeras requisitadas para a operação de transmissão do evento. É o dobro de câmeras normalmente utilizadas numa transmissão do gênero nos Estados Unidos. Segundo o diretor-geral de esportes da Band, José Emílio Ambrósio, a operação envolverá 300 pessoas.

A Band está investindo R$ 50 milhões na chegada da F-Indy a São Paulo, após 5 anos de jejum no Brasil, e promete gerar imagens da corrida para 200 países. O patrocínio da temporada 2010 na casa conta com Kaiser, Caixa Econômica Federal, Ipiranga, Reckitt Beenckiser.

E.R. com humor

Fabio Assunção, como ex-namorado de Renata Castro Barbosa, e Cássio Gabus Mendes, como marido atual de Renata, que interpreta uma grávida em trabalho de parto, fazem uma leitura do texto de Emergência, novo seriado da Globo, do qual participam em caráter especial. Eles dão as caras no Hospital Isaac Rosenbergh, cenário da série que mostra a rotina divertida (?) do hospital.