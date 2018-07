F1-Bruno Senna vai substituir Barrichello na Williams

A escuderia britânica ex-campeã mundial informou em comunicado nesta terça-feira que Bruno, de 28 anos, será o novo companheiro de equipe do venezuelano Pastor Maldonado.

Bruno Senna, cujo tio Ayrton morreu após sofrer um acidente correndo pela Williams no Grande Prêmio de San Marino de 1994 em Ímola, na Itália, estreou na Fórmula 1 com a HRT em 2010 e disputou as oito últimas corridas da temporada passada pela Renault.

Na Williams ele vai substituir Rubens Barrichello, de 39 anos, amigo da família Senna e que fez sua estreia na F1 em 1993 tendo Ayrton como seu mentor.

Agora parece certo que Barrichello vai encerrar sua carreira na Fórmula 1 após 19 temporadas, com o recorde de maior número de corridas disputadas até hoje por um piloto da categoria.

(Reportagem de Alan Baldwin)