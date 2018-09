F1-Hamilton segue em frente após incidente com Massa

Na Índia para entreter fãs da Fórmula 1 com uma exibição de cavalos de pau e outras manobras com o carro em que conquistou o título mundial de 2008, o piloto britânico, se mostrou determinado a olhar para frente depois de mais uma corrida controversa.

"Acho que para mim agora é só encontrar a minha base e melhorar os resultados que tivemos nas últimas quatro corridas", disse Hamilton a repórteres no evento de um patrocinador nos arredores de Bangalore, quando questionado sobre sua estratégia para o resto da temporada.

"Jenson fez um trabalho incrível... Sinto que ele tem feito um trabalho melhor durante toda a temporada, realmente. Assim, mesmo se eu fizesse um trabalho melhor nas próximas cinco corridas, isso não significa muito para mim. Quero dizer, é ao longo de um ano inteiro. "

A temporada de Hamilton tem sido marcada por polêmicas neste ano, após numerosas colisões ao tentar ultrapassar seus rivais e sem conseguir terminar no pódio desde a conquista do Grande Prêmio da Alemanha, em Nurburgring, em julho.

Button, o campeão de 2009 pela Brawn GP, no entanto, terminou a suas últimas quatro corridas no pódio, com uma condução normalmente suave.

O mais velho dos dois pilotos da McLaren é agora o único homem que poderia tirar do alemão da Red Bull Sebastian Vettel um segundo título consecutivo, mesmo que as chances sejam quase nulas.

Com dezessete pontos de vantagem sobre Hamilton, com cinco corridas restantes, Button está a caminho de se tornar o primeiro companheiro de equipe a terminar à frente do britânico no campeonato.

O exemplo mais recente de condução agressiva de Hamilton aconteceu em Cingapura, no domingo, quando ele bateu em Massa e acabou furando o pneu traseiro do brasileiro, além de danificar sua própria asa dianteira.

Hamilton, que bateu Massa por apenas um ponto para conquistar o título de 2008, recebeu uma punição de drive-through --sua quinta suspensão na temporada-- por ter causado a colisão.

Massa confrontou Hamilton nas entrevistas pós-corrida em Cingapura, e bateu no ombro do rival com tanta força que o britânico deu meia-volta, e ouviu do brasileiro um sarcástico sinal de positivo e o comentário também em tom irônico: "bom trabalho, muito bom trabalho".

Hamilton, em seguida, interrompeu suas entrevistas e deixou o circuito sem mais comentários.

"Eu consegui simplesmente ignorá-la e segui em frente", disse ele na terça-feira, acrescentando que ainda tinha muito respeito pelo piloto da Ferrari.

Segundo os organizadores do evento promocional, cerca de 40.000 espectadores acompanharam Hamilton dirigindo o carro MP4-23. A Índia vai receber seu primeiro Grande Prêmio de F1, em Nova Délhi, em pouco mais de um mês.