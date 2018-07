F1-Lewis Hamilton larga na pole e Jenson Button em segundo

Os pilotos da Ferrari continuaram tendo problemas com o carro e Fernando Alonso, que rodou e parou na brita na segunda parte do treino, vai largar em 12º, enquanto Felipe Massa ficou com a 16ª posição no grid de largada.

A melhor volta de Hamilton, de 24,922 segundos, o colocou a frente de seu compatriota e companheiro de equipe, Jenson Button, que ficou em segundo, fazendo uma dobradinha da McLaren pela primeira vez desde 2009.

O francês Romain Grosjean foi a maior surpresa desse sábado ao conseguir colocar a sua Lotus em terceiro e vai largar na segunda fila ao lado da Mercedes do heptacampeão Michael Schumacher, que ficou com o quarto melhor tempo.

O bicampeão Sebastian Vettel, da Red Bull, que conseguiu um recorde de 15 poles no ano passado, ficou em sexto, logo atrás do seu companheiro de equipe, Mark Webber.

"É uma sensação maravilhosa estar de volta aqui e começar tão bem a temporada", disse Hamilton, que ficou com a pole position e ganhou a corrida em Albert Park em 2008.

"Acho que é a primeira vez que Jenson e eu fazemos uma dobradinha, e acho que essa é uma maneira fantástica de começar a temporada. Vai ser uma corrida disputadíssima e tensa."

Button também estava extremamente satisfeito por estar na primeira fila, fazendo com que as McLaren saiam na frente pela primeira vez desde que Hamilton e Heiki Kovalainen fizeram uma dobradinha em 2009, no Grand Prix da Europa.

"Isso é apenas o começo, mas é um resultado maravilhoso para nós e parece que essa temporada vai ser muito boa", disse Button, que venceu em Melbourne em 2009 e 2010.

Vettel que ficou com 18 pole positions nas 19 corridas do ano passado, disse que ainda é cedo para a Red Bull entrar em pânico, apesar da corrida de domingo ser a primeira em que a equipe não consegue colocar nenhum dos seus pilotos na primeira fila desde o GP de Monza, na Itália, em 2010.

"Não estamos largando na primeira fila, mas também não estamos largando lá atrás, portanto não é tão grave e sabemos o que temos que fazer em relação ao carro", disse.

Nico Rosberg, da Mercedes, ficou com o sétimo tempo e Pastor Maldonado, da Williams, em oitavo e largam na quarta fila.

O finlandês Kimi Raikkonen, que volta à F1 esse ano, pilotando uma Lotus, depois de dois anos afastado das corridas, cometeu um erro na sua última volta rápida e não conseguiu passar da primeira fase do treino de classificação e vai largar na 18ª posição.

Além disso, ele foi superado por seu companheiro de equipe, o inexperiente Romain Grosjean, que nunca correu em Albert Park.

"É muito bom estar de volta à Fórmula 1 e eu me diverti," disse o piloto, cuja última corrida foi pela Renault em 2009.

Os dois carros da HRT ficaram de fora da corrida, pelo segundo ano consecutivo, por não conseguirem atingir o tempo limite estabelecido de 107 por cento do melhor tempo na primeira parte do treino.