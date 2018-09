F1-Massa larga na pole por terceira vitória na Turquia Depois de garantir a pole position neste sábado, Felipe Massa vai buscar no domingo sua terceira vitória consecutiva na Turquia. O brasileiro, vencedor em 2006 e 2007 no circuito anti-horário de Istambul, largará ao lado da McLaren de Heikki Kovalainen, que volta com força após uma séria colisão na Espanha. "Acho que fiz uma volta muito boa", disse Massa sobre sua 11a pole na F1, a segunda da temporada e a 198a de Ferrari desde 1950. "Estou feliz demais por estar aqui pela terceira vez com a Ferrari e largar na frente pela terceira vez. Seria fantástico repetir uma vitória amanhã." "Estou ansioso para tentar fazer a melhor corrida possível. Não vai ser fácil, sabemos que nossos adversários são fortes e estão bem perto", acrescentou o paulistano, cuja equipe busca a quarta vitória consecutiva. Até hoje todos os GPs da Turquia foram vencidos pelo piloto que largou na pole position. O britânico de 23 anos Lewis Hamilton, da McLaren, foi o terceiro mais rápido e terá o campeão Kimi Raikkonen ao seu lado na segunda fila. Vencedor na Turquia com a McLaren em 2005, Raikkonen tem nove pontos à frente de Hamilton no campeonato depois de quatro corridas. KOVALAINEN EM SEGUNDO Kovalainen, que desmaiou e passou uma noite no hospital depois de uma colisão na prova anterior na Espanha, ficou espantado por conquistar uma vaga na primeira fila, feito até então inédito em sua carreira. "As última semanas foram como uma montanha-russa", disse o finlandês, que comparou seu acidente a ser golpeado na cabeça com um taco de beisebol. "Ontem eu já me sentia muito feliz com meu carro, e tenho me mantido confiante o tempo todo", acrescentou ele. "É um prazer largar na primeira fileira." Hamilton, que insistiu nos pneus duros na última sessão de treinos enquanto os outros optavam pelos macios, disse ter feito a escolha errada e ficado decepcionado com o resultado. "Escolhi os pneus errados e eles não tiveram o desempenho esperado, nem o carro estava grande coisa", declarou o britânico, que durante a semana havia dito que sente falta de vencer e pretende retificar isso no domingo. "Acho que amanhã temos que esperar e ver. Com certeza não estamos na melhor situação para consegui-lo", acrescentou ele ao ser indagado se acreditava ainda poder vencer. "Não acho que cometi nenhum erro, fiz o melhor que podia com o carro. Isso é o mais rápido que dava para ir." "Mas precisamos melhorar em termos de preparo e de tomada de decisões." O polonês Robert Kubica, que largou na pole com sua BMW-Sauber no Barein e é o terceiro colocado na temporada dez pontos atrás de Raikkonen, foi o quinto classificado, com o australiano Mark Webber largando ao lado com seu Red Bull. O bicampeão espanhol Fernando Alonso ficou em sétimo com sua Renault e o italiano Jarno Trulli obteve a oitava vaga para a Toyota. O brasileiro Rubens Barrichello vai correr seu 257 grande prêmio largando em 12 com sua Honda. Nelsinho Piquet, da Renault, larga em 17o.