F1 volta aos EUA com título em jogo, mas norte-americanos ignoram

Como num western hollywoodiano, o duelo de domingo no Circuito das Américas, obra recém-inaugurada de 400 milhões de dólares, opõe o racional alemão Sebastian Vettel ao ousado espanhol Fernando Alonso.

Para Vettel, que lidera o campeonato e disputa seu centésimo GP, pode ser a chance de conquistar o terceiro título consecutivo, repetindo a façanha que até hoje só foi realizada pelo argentino Juan Manuel Fangio e pelo alemão Michael Schumacher.

Para ser campeão já neste domingo, Vettel precisa terminar a corrida com 15 pontos à frente do rival, o que é possível com várias combinações de resultados - uma vitória do alemão e Alonso na quinta colocação, ou Vettel em terceiro e Alonso sem pontuar, por exemplo.

Caso isso não aconteça, a definição do título de 2012 ficará para a última prova da temporada, em Interlagos (São Paulo). "Estou confiante, vamos lutar até o final", disse Alonso.

Refletindo sobre uma temporada especialmente disputada, Vettel disse que "os torcedores tiveram o melhor da Fórmula 1 em muito tempo -- eu pessoalmente teria adorado que as coisas tivessem sido um pouco mais tediosas em alguns momentos".

Os texanos são famosos por gostarem de coisas grandes, e não há nada maior no automobilismo do que o coroamento de um novo campeão da Fórmula 1, mas, para muitos norte-americanos, os nomes de Vettel e de Alonso são menos familiares do que os de qualquer obscuro jogador de futebol americano.

E há uma boa razão para isso. É que a F1 não é disputada no país desde o GP de Indianápolis em 2007, e não há nenhum piloto local no grid atual.

Além disso, a F1 perde em popularidade nos EUA para a Nascar, e o público local deve ficar mais interessado na prova de Homestead, na Flórida, onde a série Chase também será decidida no domingo. Outra grande atração esportiva do domingo para os norte-americanos será o jogo da NFL (liga de futebol americano) entre Houston Texans e Dallas Cowboys.