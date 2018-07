FAB: 27% dos acidentes aéreos ocorre em treinamento

Para um investigador civil ouvido pelo Estado, sob a condição de anonimato, os números são resultado de anos de ?falta de fiscalização e despreparo de instrutores e escolas de aviação?. Por lei, a fiscalização do setor é de responsabilidade da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). ?É nítido que a agência relegou a aviação geral (táxi aéreo e jatos executivos) a um segundo plano?, disse. ?O problema é que, no futuro, isso pode ser a pedra no sapato deles, pois estamos falando de falhas graves na base da pirâmide.?

As estatísticas oficiais mostram que ocorrências com aviões de instrução estão concentradas na Região Metropolitana de São Paulo e no interior do Estado, onde têm sede as maiores escolas de aviação do País. Dos 13 casos já somados pelos militares neste ano, 6 ocorreram em São Paulo, 2 no Paraná, e 1 no Rio, em Minas, Maranhão, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As causas mais comuns para os acidentes foram perda de controle em voo (3) e no solo (3), seguidas por falha do motor em voo (2).

Programa de prevenção

O Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos para 2009, lançado no fim do ano passado pelo Cenipa, já alertava para a incidência dos casos de perda de controle em voo. ?Evidenciam a inabilidade do aluno em realizar as manobras propostas, aliada à deficiência do instrutor em assumir os comandos a tempo de evitar o acidente?. O diagnóstico chamava a atenção ainda para ?a falta de supervisão nas atividades de instrução?. Os acidentes com aviões de instrução não costumam deixar mortos. Desde 2008, a Aeronáutica não registra casos fatais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.