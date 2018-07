FAB assina acordo para desenvolver cargueiro com EMBRAER na 3a

O acordo será celebrado durante a Laad, feira de aviação e defesa que será aberta terça-feira no Rio de Janeiro.

A assessoria de imprensa do Ministério da Defesa também confirmou a concretização do acordo para a terça-feira. O ministro Nelson Jobim estará presente na assinatura do contrato e, segundo a agenda do ministro, também será firmado um acordo com a Marinha.

O KC-390 é parte de um programa da FAB para a fabricação de uma aeronave capaz de realizar transporte logístico e reabastecimento em voo.

Os custos do acordo não foram informados pela FAB.

(Reportagem de Eduardo Simões)