FAB confirma busca por avião desaparecido A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou que procura um avião da Air France que saiu do Rio de Janeiro às 19 horas de ontem e deveria chegar a Paris, hoje, às 6h10, hora de Brasília. As primeiras informações são de que durante a madrugada a aeronave não foi detectada pelos radares da Ilha do Sal, que fica entre Brasil e Europa. Em consequência disso, a Força Aérea foi mobilizada durante a madrugada, para iniciar as buscas do avião. O avião teria 216 passageiros e 12 tripulantes.